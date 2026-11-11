UN-Klimakonferenz: Die wichtigsten EU-Staatschefs fehlen auf der Klimakonferenz

"Eine verpasste Chance" – aber "nicht untypisch"

Christoph Bals von Germanwatch erklärte, es sei auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass Regierungschefs nicht zu Klimagipfeln gekommen seien. Dies müsse die Verhandlungen nicht beeinträchtigen. "Ich sehe das jetzt eher als eine verpasste Chance", betonte Bals. Nachdem die USA beim Klima als Führungsmacht ausfielen, schaue man auf Europa. Bei erneuerbaren Energien und Elektrifizierung gingen die Kurven exponentiell nach oben, das biete auch Chancen für den Einfluss der EU und auch für deutsche Unternehmen. "Dass diese Chance nicht genutzt wird, das bedauere ich massiv."