UN-Klimakonferenz: Die wichtigsten EU-Staatschefs fehlen auf der Klimakonferenz

Antalya - Kanzler Friedrich Merz reist nicht zur UN-Klimakonferenz – und auch sonst kommen auffällig wenige Staats- und Regierungschefs aus der EU ins türkische Antalya. Auf der provisorischen Rednerliste fehlen neben Deutschland auch die großen EU-Länder Frankreich, Spanien, Italien sowie Polen und Rumänien, wo zusammen mehr als zwei Drittel der EU-Bevölkerung leben. Beobachter sprechen von einer verpassten Chance und einem "Tiefpunkt europäischer Klimadiplomatie". Immerhin kommt aber EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und gibt im Plenum ein Statement ab.