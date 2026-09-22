UN-Generaldebatte Trump will Begriff KI mit "Superintelligenz" ersetzen

Zugleich bekräftigte Trump, dass er auf eine beschleunigte KI-Entwicklung in den USA setzt - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. "Ich werde nicht das Wachstum von etwas abwürgen, das größer sein wird als die Industrie-Revolution", sagte er in New York. Die USA seien bei KI China und dem Rest der Welt weit voraus, und dies werde auch so bleiben.