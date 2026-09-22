Großbritannien, Frankreich und Kanada planen zudem ein Treffen zur Zweistaatenlösung im Dauerkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Die drei Länder hatten vor einem Jahr Palästina als Staat anerkannt und zuletzt weitere gemeinsame Schritte gegen den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland angekündigt, darunter Importverbote und Sanktionen.

Insgesamt werden rund 120 Staats- und Regierungschefs zu der UN-Woche erwartet. Mindestens 1.500 bilaterale Gespräche seien angefragt worden, hieß es vom UN-Generalsekretariat. Deutschland wird von Außenminister Johann Wadephul (CDU), Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) vertreten. Vor dem Hintergrund der Spekulationen über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Bundesregierung sagte Kanzler Friedrich Merz seine Reise nach New York vergangene Woche kurzfristig ab.