Umzug und getanztes Ständchen Meiningen feiert seinen "Theaterherzog"

Meiningen - Mit einem Festumzug und einer Tanzchoreografie hat Meiningen den als "Theaterherzog" bekanntgewordenen Georg II. von Sachsen-Meiningen gefeiert.
Der kunstsinnige Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen revolutionierte einst das Theater. Die einstige Residenzstadt Meiningen feiert ihn mit einem Festjahr.
Meiningen - Mit einem Festumzug und einer Tanzchoreografie hat Meiningen den als "Theaterherzog" bekanntgewordenen Georg II. von Sachsen-Meiningen gefeiert.
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Etwa 1.000 Teilnehmer zogen bei einem Fest am Sonntag durch die Stadt, wie Meiningens Kulturmanager Marian Dux sagte. Gleich mehrere Figuren im Umzug stellten den "Theaterherzog" nach.
Tanzend brachten anschließend 1.700 Aktive dem vor 200 Jahren geborenen Adeligen, der als Wegbereiter des modernen Regietheaters gilt, zur Melodie von "Happy Birthday" ein Ständchen.
Georg II. (1826-1914), Monarch des kleinen Thüringer Herzogtums, führte das Meininger Theater zu internationalem Ruhm. Mit seinen Ideen von Regie, Intendanz sowie Bühnen- und Kostümausstattung revolutionierte er das deutsche und europäische Theater.
Die Südthüringer Theaterstadt hat 2026 anlässlich des Herzoggeburtstags zum "Georgjahr" erklärt - mit zahlreichen Veranstaltungen und Ausstellungen.
Ende März etwa wurde eine zwei Meter große Bronze-Skulptur von Georg II. von dem Maler und Bildhauer Markus Lüpertz enthüllt.