Im Obergeschoss des Meininger Marstalls herrscht geschäftiges Treiben. Kartons stapeln sich, Schränke werden geleert, Werkzeuge liegen bereit. Dort, wo über viele Jahre hinweg eine detailreiche Miniaturwelt entstanden ist, bereiten sich die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Meiningen auf ihren Abschied vor. Seit Jahresbeginn zerlegen sie ihre rund zwölf Meter lange und vier Meter breite H0-Modelleisenbahnanlage – ein arbeitsintensiver Prozess, der viel Geduld und Sorgfalt verlangt.