Bei strahlend blauem Himmel begrüßten die Zellaer Narren mit Prinz Andreas I. dem Sonnenfänger von der Residenz am Katzenstein und Prinzessin Christina II. von närrischem Tanz und Takt an der Spitze, unterstützt vom Kinderprinzenpaar Finn I. von der Alten Post und Dorothee I. von der kleinen Gückelsburg am vergangenen Sonntag pünktlich um 13.31 Uhr die zahlreichen Teilnehmer und Besucher des Umzugs.