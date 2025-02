Nicht mehr lange, dann steht der große Faschingsumzug des Ilmenauer Karnevalklubs IKK auf dem Programm. Und der hält in diesem Jahr einiges an Neuerungen parat. Das größte Novum dürfte wohl die veränderte Streckenführung sein. Wie Zugmeisterin Jenni Schneider erklärt, habe man sich aus sicherheitstechnischen Gründen dazu entschieden. „Der Start ist weiterhin an der Festhalle; wir werden dann weiter über die Schleusinger Allee, vorbei am Homburger Platz und die Schwanitzstraße hinauf zum Markt ziehen. Durch die Fußgängerzone, so wie bisher, allerdings nicht mehr“, sagt sie. Entlang geht es diesmal schließlich an der Hauptstraße.