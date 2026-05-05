Auf dem Gelände des ehemaligen Graf-von-Henneberg-Porzellanwerks in Ilmenau, das heute unter dem Namen Ilmwerk firmiert, geht die Entwicklung weiter voran. Neben bereits ansässigen Unternehmen wie der Deutsche-Bahn-Tochter DB Infrago oder dem Sonderfahrzeughersteller Binz gibt es nun eine weitere Neuansiedlung zu vermelden: Der Wasser- und Abwasserverband Ilmenau (Wavi) wird seinen Sitz auf das Areal verlegen.