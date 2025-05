Umworbener DFB-Star: Bericht: Bayern-Bosse trafen Wirtz am Tag der Meisterfeier

Kompany und Wirtz im Vier-Augen-Gespräch

Bei dem Treffen am 18. Mai soll zunächst Kompany ein einstündiges fußballtaktisches Vier-Augen-Gespräch mit Wirtz geführt haben. Am Ende habe Wirtz aber abgesagt, "weil er fürchtete, sich in einem Positionsgerangel mit Jamal Musiala aufzureiben", heißt es in dem Artikel. Der gleichaltrige Musiala bevorzugt wie Wirtz die Position im zentralen offensiven Mittelfeld.