Weitere Zu- und Abgänge sind zu erwarten - auch wenn einige Profis eigentlich noch gültige Arbeitspapiere haben. "Viele Verträge haben Optionen, sowohl auf Spielerseite als auch auf Clubseite", sagte Sarmiento. "Da wird sich die nächsten zwei Wochen zeigen, was der Markt verlangt oder was wir auch an Interessen da verfolgen. Es wird sich sicherlich auf der einen oder anderen Position etwas tun und ergeben. Und dann werden wir agieren und handeln."