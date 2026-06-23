München - Nach dem jüngsten Zoff rund um Bambergs Anton Gavel strebt der FC Bayern so schnell wie möglich eine Einigung mit dem begehrten Trainer an. "Ich gehe davon aus, nachdem die Saison auch offiziell beendet ist, dass jetzt zeitnah Gespräche stattfinden werden können", sagte Münchens Geschäftsführer Adrian Sarmiento bei der Fan-Abschiedsfeier. "Dass Anton für uns ein spannender Kandidat ist, ist inzwischen mehrfach angesprochen und klar geworden." Bayern braucht einen Nachfolger für Svetislav Pesic.