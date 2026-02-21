Viechtach (dpa/lby) - Nach einem Verkehrsunfall eines Müllautos in Viechtach (Landkreis Regen) ist Hydrauliköl in den Fluss Schwarzer Regen geflossen. Nach dem Aufprall des Wagens am Freitag gegen eine Brücke sei der Hydraulikschlauch des Fahrzeugs abgerissen, teilte die Polizei mit. Das austretende Öl sei dann über einen Kanal in den Schwarzen Regen geflossen. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung eingeleitet.