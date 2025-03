Tagesgrenzwert an Neujahr vielerorts um vielfaches überschritten

Während der Jahresmittelwert an keiner der erwähnten Messstellen in der Antwort des Innenministeriums überschritten wird, sind die Tageswerte am Neujahrstag bei den meisten Messpunkten überschritten, in der Regel um ein Vielfaches, etwa in Augsburg (Karlstraße mit 173), in Nürnberg und auch in München. Aber auch in kleineren Städten wurden die Grenzwerte gerissen.