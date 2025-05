Umweltsünden: Beschädigungen in Naturschutzgebiet - Eisvögel in Gefahr

Aschaffenburg (dpa/lby) - Unbekannte haben am Untermain an einem geschützten Bachufer schwere Schäden hinterlassen - eine Gefahr für die dort brütenden Eisvögel. So sei an der betreffenden Stelle im Naturschutzgebiet "Dörngraben bei Haibach" zu einem in der Erde gebuddelt worden. Zudem wurde der Uferrand mit Verkehrsschildern, Leitpfosten sowie weiteren Materialien verbaut, wie die Stadt Aschaffenburg mitteilte. Da in dem Bereich der streng geschützte Eisvogel niste, könnten durch derartige Arbeiten Brutröhren zerstört werden.