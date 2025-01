Umweltschutz und Rohstoffe: Gericht: Erkundung von Gipsvorkommen im Südharz nötig

Gericht sieht die Erkundung der Gipsvorkommen als notwendig an

Das Verwaltungsgericht Halle hob auch das öffentliche Interesse an den Probebohrungen hervor. Die Erkundung von Gipsvorkommen sei notwendig, um "sachgerechte Entscheidungen zur Sicherstellung einer zukunftsorientierten Versorgung mit heimischen Rohstoffen" treffen zu können. Nach dem Rohstoffsicherungskonzept für Bodenschätze Sachsen-Anhalt entstehe mit der Energiewende und dem geplanten Aus für die Braunkohlenverstromung ein deutliches Defizit von jährlich rund fünf Millionen Tonnen an Gipsrohstoffen. Die Versorgungslücke könne nach aktuellem Stand kurzfristig nur durch einen Gipsimport und mittelfristig durch eine massive Ausweitung der einheimischen Gipsgewinnung geschlossen werden, so das Gericht.