Umweltschutz UN-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

"Das ist ein Meilenstein, und doch erst der Anfang", sagte Johannes Müller, von OceanCare. "Der Ozean kennt keine Grenzen, und das sollte auch für unsere Bemühungen gelten, das Abkommen wirksam umzusetzen, damit es konkrete Vorteile für die Meeresökosysteme und die in und von ihnen lebenden Gemeinschaften bringt." Die Regierungen müssten nun weiterhin zusammenarbeiten. "Sie müssen die für die Umsetzung dieses historischen Abkommens erforderlichen Institutionen und Verfahren schaffen, die einen dauerhaften Schutz der marinen Biodiversität gewährleisten."