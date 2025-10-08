Mit der Gründung des BUND-Kreisverbandes Sonneberg am 14. September 1990 entstand eine der ersten regionalen Gruppen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Ostdeutschland. Damit begann eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes, die der Verband am 30. August 2025 mit einer Wanderung am Grünen Band bei Schalkau gebührend feierte. Denn es ist eine Geschichte, die so konträr zu vielen anderen Entwicklungen steht.