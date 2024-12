Reichling (dpa/lby) - Mit einem brennenden CO-Zeichen haben Vertreter von Greenpeace gegen Gasbohrungen im oberbayerischen Reichling protestiert. Zehn Aktivisten hätten am frühen Morgen die rund drei Meter hohe Konstruktion in der Nähe der Bohrstellen aufgebaut, erklärte die Umweltorganisation. Auf Transparenten forderten sie unter anderem "Stoppt Gasbohrungen in Bayern" und "Kein neues Gas".