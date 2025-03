Erfurt (dpa/th) - Nach Auffassung des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen spielen bei der Brombeer-Regierung aus CDU, BSW und SPD Naturschutz- und Umweltbelange bisher eine zu geringe Rolle. Die im 100-Tage-Programm der neuen Regierung angekündigten Projekte beträfen nur in zwei Fällen den Naturschutz, teilte der BUND in Erfurt mit.