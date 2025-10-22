Umweltschutz: Bayern kritisiert Pläne für abgeschwächtes Waldschutzgesetz

München (dpa/lby) - Bayerns Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) sieht den Vorschlag der EU-Kommission für eine abgeschwächte Version der sogenannten Entwaldungsverordnung kritisch. "Das ist Augenwischerei und lediglich eine Scheinlösung. Das reicht bei weitem nicht", sagte sie angesichts der Pläne. "Wir brauchen kein Stückwerk oder ein bisschen Kosmetik, sondern pragmatische Lösungen – wie die Einführung einer Null-Risiko-Kategorie. Wo es kein Entwaldungsrisiko gibt, braucht es überhaupt keine Meldepflichten."