Umweltschaden: 15.000 Liter Gülle bei Walldorf ausgelaufen - Folgen unklar

Walldorf (dpa/th) - Nach einem Unfall mit einem Gülletransporter im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind die Folgen für die Umwelt noch unklar. Die Ermittlungen zu etwaigen Umweltschäden durch die untere Wasserbehörde sowie die Kriminalpolizei Suhl dauern derzeit noch an, wie die Polizei mitteilte. Aus dem Transporter waren am Dienstag demnach etwa 15.000 Liter Gülle ausgelaufen, die teilweise auch in einen angrenzenden Fluss gelangten. Dieser mündet in die Werra.