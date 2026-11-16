Der Besuch bei den Falknern Ramona und Erik Schilling in Stützerbach bildete in diesem Jahr den Abschluss des waldpädagogischen Projektes für Kinder „Kickis Waldabenteuer“. Studentinnen und Studenten der Fachhochschule für Forstwirtschaft Erfurt wie Annika Plehn,Laura Rieck und Sinja Schlegelmilch betreuen seit geraumer Zeit freiwillig das Projekt, das mit dem kleinen Auerhahn Kicki ein kindgerechtes Gesicht erhält.