Erfurt (dpa/th) - Thüringens Fördertopf für Investitionen kleiner Unternehmen in umweltschonende Projekte ist für die nächsten Jahre gefüllt worden. In dem Programm "Greeninvest" ständen in den kommenden fünf Jahren rund 13,5 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das Umweltministerium in Erfurt mit. Das Programm war vor zwei Jahren gestartet worden.