Klimakrise wird auch auf politischer Ebene weniger wichtig

Auch in der Weltpolitik hat die Klimakrise zuletzt an Bedeutung eingebüßt - nicht nur deshalb, weil die USA unter Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist. So hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, den europäischen Autobauern eine "Atempause" zu gewähren und ihnen mehr Zeit zu geben, die EU-Klimaschutzvorgaben einzuhalten.