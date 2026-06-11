Umweltkriminalität: Prozess um illegale Müllexporte nach Tschechien

Weiden (dpa/lby) - Wegen illegaler Mülltransporte ins Ausland wird dem ehemaligen Geschäftsführer einer Entsorgungsfirma aus der Oberpfalz der Prozess gemacht. Dem 43-Jährigen sowie einem 57 Jahre alten mitangeklagten Mitarbeiter werden gemeinschaftliche illegale Verbringung von nicht gefährlichen Abfällen in 39 Fällen sowie von gefährlichen Abfällen in zwei Fällen vorgeworfen. Der Prozess vor dem Landgericht Weiden beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr). Das Urteil könnte im September gesprochen werden.