Umweltfolgen im Iran-Krieg: Strände in Emiraten wegen Ölverschmutzung geschlossen

Dubai - In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mehrere Strände wegen Ölverschmutzung geschlossen worden - mutmaßlich verursacht durch einen Angriff auf einen Öltanker im Iran-Krieg. Betroffen sind Strände in den Emiraten Schardscha, Umm al-Kuwain, und Ras al-Chaima, die in der Nähe der Metropole Dubai liegen. Das Umweltministerium teilte mit, Öl sei aus einem Tanker ausgetreten und habe die emiratische Küste erreicht. Es liefen Arbeiten, um die Verschmutzung zu begrenzen und betroffene Gegenden zu säubern.