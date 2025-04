Luftqualität kann an Ostern in den kritischen Bereich gelangen

"In städtischen Gebieten mit vielen Osterfeuern kann die Luftqualität durch den Feinstaub in den kritischen Bereich geraten und liegt in der Regel an den Osterfeiertagen über den üblichen Werten", heißt es weiter. Zur Überschreitung der Grenzwerte komme es in der Regel aber nicht.