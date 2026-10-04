Umwelt Wie eine Familie um die Zukunft ihres Waldes kämpft

Auch im Bleiwald spielt die Buche nach diesem Dürresommer derzeit keine Rolle bei der Wiederaufforstung. Unter den 540 Pflanzen, die Ernst Hinkel kürzlich wieder bei der Forstbaumschule bestellt hat, sind 300 Esskastanien und je 120 Roteichen und Baumhaseln. Er wäre schon froh, wenn es die jungen Bäumchen schafften, über die eigens errichteten Gatter hinauszuwachsen. Schon oft seien sie im Freundeskreis gefragt worden, warum sie sich die viele Arbeit eigentlich antun, sagt Petra Hinkel. Darauf findet sie immer die gleiche Antwort: "Das ist unser Beitrag zum Umweltschutz, für die Natur, für unsere beiden Kinder und unsere vier Enkel." Für das Paar steht fest: Der Wald soll auch in Zukunft im Besitz der Familie bleiben.