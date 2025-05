Umwelt Wenn Saatkrähen die Ernte vernichten

Saatkrähen-Projekt auch im städtischen Bereich

Das Projekt soll bis zur Ernte laufen und bis Ende des Jahres ausgewertet werden. In Dachau gab es im Rahmen des LfU-Projektes bereits Versuche zur Vergrämung von Saatkrähen in Innenstädten. Dabei sind 14 Tiere geschossen und 83 Gelege entfernt worden. Die Ergebnisse zu diesem Projektteil liegen noch nicht vor.

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) sieht das Projekt kritisch. "Wir erleben zunehmend, dass bei Spannungen im Zusammenleben mit Wildtieren immer schneller der Ruf nach Abschuss laut wird, anstatt nach Lösungen zu suchen, die auch dem Arten- und dem Tierschutz gerecht werden", teilte der Verband mit.

Der Einzug der Krähen in Städte sei eine Folge struktureller Veränderungen in der Landwirtschaft. Es fehle den Vögeln zunehmend an störungsfreien Baumgruppen, wo sie in Kolonien nisten können, so der LBV. "Die Vögel weichen daher in Städte aus – oft als letzte Option."