Umwelt: Viele Pflanzen haben von teils nassem Juli profitiert

"Wie sich das jetzt über den Rest Sommer entwickelt, hängt zum einen davon ab, wie lange es heiß bleibt und zum anderen, ob dann noch ein halbwegs normaler Niederschlag kommt", sagt Marx. Dort, wo es viel geregnet habe und der Boden gut durchfeuchtet sei, gebe es einen Puffer. "Teilweise ist der Puffer so groß, dass die Wasserversorgung sicherlich bis mindestens über den August hinaus reichen wird." In Brandenburg zum Beispiel seien die Böden so nass, dass sie auch eine zweiwöchige Hitzewelle gut überstehen könnten.