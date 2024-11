Umwelt: Viel Geld für besseren Hochwasserschutz an der Unstrut nötig

Mehr Hochwassergefahr durch Klimawandel

Es gehe darum, die Anlage für eine Nutzung in den nächsten 50 Jahren herzurichten und an die Herausforderungen durch den Klimawandel mit mehr Hochwassergefahr anzupassen. Dazu werde der Stauraum vergrößert. Alle Arbeiten, darunter der Neubau des großen Bauwerks mit dem Durchfluss der Unstrut sowie die Errichtung zusätzlicher Dämme sollen so erfolgen, dass der Hochwasserschutz gewährleistet bleibe, betonte die Unternehmenssprecherin. "Er ist für Orte an den Unstrut in Thüringen, aber auch in Sachsen-Anhalt von existenzieller Bedeutung." Das gelte unter anderem für Kommunen wie Sömmerda, Artern, Roßleben sowie Laucha oder Freyburg.