Diese Investitionen sind für 2026 in Ilmenau geplant
Diese Investitionen sind für 2026 in Ilmenau geplant
Monika Julia Wolak 21.11.2025 - 06:00 Uhr
Ilmenau plant 2026 zahlreiche Maßnahmen – für Natur, Infrastruktur und Sicherheit. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat nun die wichtigsten Projekte vorgestellt.
Im Ilmenauer Ausschuss für Umwelt und Verkehr wurde am Mittwochabend ausführlich über den Haushalt 2026 gesprochen. Im Fokus standen die geplanten Investitionen des Sport- und Betriebsamts sowie des Amtes für Bürgerdienste und öffentliche Ordnung.