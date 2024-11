Augsburg (dpa/lby) - Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember soll der erste Wasserstoffzug in Bayern nun regelmäßig fahren. Der Einsatz ist zwischen Augsburg und Füssen sowie zwischen Augsburg und Peißenberg geplant. Der Zug mit dem Namen "Mireo Plus H" ersetze bei der BRB zweieinhalb Jahre lang Dieselfahrten, teilte die Bayerische Regiobahn (BRB) anlässlich der Präsentation des Zuges in Augsburg mit.