Weniger Fichten, mehr Laubbäume – und ein Wald, in dem die Natur künftig weitgehend selbst das Sagen hat. Für die Salzunger Vorderrhön stehen in den kommenden zehn Jahren Veränderungen an. Auf der rund 1500 Hektar großen Naturerbefläche soll sich die Landschaft nach und nach naturnäher entwickeln. Wie das gelingen soll, hat das DBU Naturerbe, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und Eigentümerin der Fläche, jetzt in einem Entwicklungsplan festgelegt.