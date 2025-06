Verbrannte Fläche so groß wie Central Park

Die verbrannte Waldfläche in Deutschland war 2024 ungefähr so groß wie der Central Park in New York, wie es zur Erläuterung hieß. Betroffen waren nach der Statistik des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft 241 Hektar mit Laubbäumen und mehr als 93 Hektar Nadelbäume. Fast die Hälfte der Brände entstand im Mai und im August. Die Zahl der Brände und die verbrannte Fläche lagen deutlich unter den jährlichen Durchschnittswerten seit 1991.