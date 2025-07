Umwelt Studie: 320 Mio Bäume sterben pro Jahr durch Blitzschlag

Die Ergebnisse haben durchaus auch mit Blick auf den Klimawandel Relevanz, sagen doch die meisten etablierten Modelle eine steigende Zahl von Gewittern voraus. "Aktuell ist die Blitzmortalität in den Tropen besonders hoch", schilderte Krause. Doch vor allem in mittleren und höheren Breiten könnten Gewitter zunehmen. "Blitze könnten also in Zukunft auch in unseren Wäldern eine immer größere Rolle spielen."