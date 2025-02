Umwelt: Streitfall Gams - Wie geht es mit dem Alpentier weiter?

München (dpa/lby) - Ist die Gams in Gefahr? Oder ist die Gams eine Gefahr? Das Symboltier der Alpen beschäftigt Behörden, Naturschützer, Justiz und Jäger. In der Frage, ob die Gams in einigen Regionen Bayerns zum Schutz der Bergwälder ganzjährig gejagt werden soll, gibt es unterschiedliche Positionen: Die Bayerischen Staatsforsten setzen auf eine Aufhebung der Schonzeit. Dagegen haben der Bayerische Jagdverband (BJV) und der Verein Wildes Bayern zunächst erfolgreich geklagt. Vom Tisch ist das Thema damit nicht.