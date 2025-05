Umwelt: Schonzeit-Ausnahmen für Gams in Oberbayern aufgehoben

Welche Argumente aufeinandertreffen

Aus Sicht des BJV befördert der erhöhte Jagddruck den Verbiss in den Wäldern, da sich das Wild Schutz suchend in die Wälder zurückziehe und dort an Zweigen knabbere anstatt auf Wiesen zu äsen. Außerdem verbrauchten die Tiere durch das verstärkte Bejagen mehr Energie und müssten mehr fressen.

Der Bund Naturschutz (BN) argumentiert dagegen, ein wichtiges Ziel der Schonzeitaufhebung sei es, durch den erhöhten Jagddruck die Gämsen aus den Sanierungsgebieten in höhere, weniger bewaldete Regionen zu vergrämen.

Laut dem "Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung 2024" des Forstministeriums nahmen Schäden durch Wildverbiss in den vergangenen drei Jahren zu, bei der Tanne beispielsweise von 17 auf 23 Prozent.