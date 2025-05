Das Abwasser fließt nach der Reinigung in der Kläranlage in die Donau ab. Um eine weitere Verunreinigung des Flusses zu verhindern, wurde das Auslassventil der Kläranlage laut Polizei umgehend verschlossen. Das betroffene Unternehmen ist nun verpflichtet, die ordnungsgemäße Funktion der Kläranlage nachzuweisen. Erst nach erfolgreicher Überprüfung durch die Behörden darf das gereinigte Abwasser wieder in die Donau gelassen werden.