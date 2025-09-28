Umwelt: Rätselhaftes Fischsterben im Nürnberger Langwassersee

Nürnberg (dpa/lby) - Im Nürnberger Langwassersee ist es zu einem rätselhaften Fischsterben gekommen. Eine sofort eingeleitete Gewässerbeprobung durch die Feuerwehr ließ keine Rückschlüsse auf einen konkreten Schadstoff zu, wie die Stadt mitteilte. Deshalb seien weitere Maßnahmen eingeleitet worden. Aus Sicherheitsgründen wurden derweil Gefahrenhinweise rund um den See aufgehängt. "Die Stadt Nürnberg rät aktuell davon ab, in den Langwassersee zu gehen oder beispielsweise Hunde dort baden zu lassen", hieß es nun.