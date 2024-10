2015 wurde das erste großflächige Auftreten im östlichen Karwendelgebirge und in den Lechtaler Alpen entdeckt. Seither wurde der Pilz, der auch andere Kiefernarten befällt, in verschiedenen Gebieten nachgewiesen. Die Gefahr einer epidemischen Ausbreitung der Lecanosticta-Nadelbräune sei etwa in Österreich sehr hoch. Es müsse dringend gehandelt werden.