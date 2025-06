Aiwanger: CSU nicht konstruktiv

Aiwanger hatte der CSU zuletzt erneut vorgeworfen, nicht konstruktiv über seinen bisherigen Vorschlag zu diskutieren, sondern diesen aus parteitaktischen Gründen zu blockieren. "Wir müssen jetzt schleunigst handeln und den Wolf ins Jagdrecht auf Landes- und Bundesebene aufnehmen. Der Bund war in der Vergangenheit nicht handlungswillig, Bayern hätte in Vorleistung gehen können und müssen. Was leider nicht passiert ist."