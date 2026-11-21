Wenn sich die Verhandlungen sehr lange hinziehen, setzt dies vor allem Delegationen aus ärmeren Staaten unter Druck. Sie haben kleine Teams, deren Kräfte schwinden, und dazu kleine Budgets, die ein Umbuchen von Hotels und Flügen erschweren.

Was mehr Stromnutzung bringen soll

In den Verhandlungen geht es auch um die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Es geht darum, dass im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom betrieben werden sollen. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Gestritten wird daher auch darüber, ob man im Text festhält, dass der Strom aus sauberen Energiequellen kommen soll.