Auch die nächsten IPCC-Berichte sind eigentlich für 2028 geplant, sodass die Bestandsaufnahme auf dem aktuellsten Stand der Klimaforschung diskutiert werden kann. Einige Staaten wie Saudi-Arabien und Indien versuchten zuletzt jedoch, dies zu verhindern und die Veröffentlichung zu verzögern.

Nur vage Aussagen zur Klimafinanzierung

Bekräftigt wird im Entwurf der 2025 in Brasilien gefasste Beschluss, die Zahlungen der Industriestaaten an Entwicklungsländer zur Anpassung an die Klimakrise bis 2035 zu verdreifachen. Die Erwartung vor allem afrikanischer Staaten, dass Zwischenschritte oder eine Endsumme festgezurrt werden, erfüllte sich nicht. Es soll aber bis zur nächsten Konferenz in Äthiopien über einen "Umsetzungspfad" diskutiert werden und ein Plan (Roadmap) dazu erarbeitet werden.