Umwelt KI-Messstation überwacht Wasserqualität an Bächen in Jena

Jena (dpa/th) - Künstliche Intelligenz (KI) soll bei der Überwachung der Wasserqualität kleinerer Flüsse und Bäche helfen. Dafür hat eine KI-Ideenwerkstatt des Bundesumweltministeriums den Prototyp einer Messstation entwickelt, die an drei Bächen in Jena erstmals zum Einsatz kommt: Sie ist an Bächen im Gembdental, Leutratal und Mühltal in Betrieb gegangen. Ein Sensor misst hier kontinuierlich Wasserdaten, wie Temperatur und Wasserstand, die mit Hilfe von KI ausgewertet und im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden sollen, wie die Berliner Zukunft-Umwelt-Gesellschaft mitteilte.