Umwelt: Grünliche Waldhyazinthe ist Orchidee des Jahres 2025

Die Grünliche Waldhyazinthe (Platanthera chlorantha) ist eine von etwa 80 Orchideenarten in Deutschland. Sie bevorzugt den Fachleuten zufolge lichte Laub- und Mischwälder, auch offene Fichten- und Kiefernwälder. Sie ist auch auf Magerrasenflächen und auf Streuwiesen zu finden. Die Pflanze blüht je nach Höhenlage von Mitte Mai bis in den Juli. Ihr Duft hat ihr den Namenszusatz Hyazinthe eingebracht. Mit ihm lockt sie in der Dämmerung nachtaktive Schmetterlinge wie Eulenfalter und Schwärmer an, die Nektar aus den Blüten saugen und dabei zugleich für die Bestäubung sorgen.