Umwelt: Gewerkschaft: Gipsabbau im Südharz ermöglichen

Sangerhausen/Halle/Questenberg - In der Debatte um die umstrittenen Gips-Probebohrungen im Südharz weisen Gewerkschafter auf die Aspekte von Arbeitsplätzen und Gips als unverzichtbarem Baustoff hin. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) forderte Sachsen-Anhalts Landesregierung aufgefordert, die Beschäftigung in der Gipsindustrie langfristig zu sichern. Die Politik müsse sich dringend dafür einsetzen, einen Gipsabbau in Zukunft zu ermöglichen und so Planungssicherheit für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu schaffen. Hunderte Arbeitsplätze hingen direkt oder indirekt von der Gipsindustrie ab.