Umwelt: DUH: Keine Fortschritte beim Verpackungsmüll in Supermärkten

Wer gut abschneidet

Besonders gut schnitten im Test die untersuchten Bio-Supermärkte ab: Sie boten Obst und Gemüse überwiegend unverpackt an und setzten bei Getränken stark auf Mehrweg. Am anderen Ende der Skala lagen die Discounter, die im Test in weiten Teilen auf Einweg und vorverpackte Ware setzten. Dazwischen rangierten die klassischen Vollsortimenter: Sie boten zwar mehr unverpacktes Obst und Gemüse sowie Mehrweggetränke an als die Discounter, blieben aber insgesamt deutlich unter dem Niveau der Bio-Supermärkte zurück.