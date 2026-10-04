Umwelt Dürre und Hitze erfordern neue Strategie beim Waldumbau

Die Dürre und Hitze in diesem Jahr habe vor allem den Buchen zugesetzt, die stark unter Trockenstress gelitten hätten. Bei geschädigten Buchenbeständen entnähmen die Forstleute derzeit früher Bäume - noch bevor es in diesen Beständen zu einer Naturverjüngung der Buchen komme, so der Sprecher. Ziel sei einerseits, eine vielfältige und klimaangepasste Waldgeneration auf den Weg zu bringen. "Außerdem geht es auch darum, das Holz der geschädigten Bäume noch einer möglichst hochwertigen Verwertung als langlebiges Holzprodukt zuzuführen", so der HessenForst-Sprecher.