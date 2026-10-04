Umwelt Dürre und Hitze erfordern neue Strategie beim Waldumbau

Reiskirchen (dpa/lhe) - Der Landesbetrieb HessenForst steuert angesichts des fortschreitenden Klimawandels bei Umbau und Bewirtschaftung der Wälder um. Während es in früheren Jahren vor allem darum gegangen sei, Flächen, die durch Stürme, Trockenheit und den Borkenkäfer in den Jahren 2018 bis 2020 entwaldet worden seien, wieder aufzuforsten, liege jetzt der Schwerpunkt auf dem Waldumbau unter bestehenden Bäumen, sagte ein HessenForst-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Man kommt von einer Mammutaufgabe zur nächsten."