Umwelt: BUND klagt gegen Gips-Probebohrungen

Antwort des Landkreises steht aus

Das Verwaltungsgericht will nun vom Landkreis wissen, ob die streitigen Maßnahmen vorerst ruhen. Eine Antwort des Landkreises stehe noch aus, erklärte der Gerichtssprecher. In der Sache rüge der BUND ausführlich eine Verletzung seiner Beteiligtenrechte sowie ungerechtfertigte Eingriffe in die Natur, weil unter anderem die Bohrungen in Gebieten stattfinden sollen, bei denen es sich um FFH-, Naturschutz- und Biosphärengebiete handele. Zudem rüge der BUND eine unzureichende Umweltverträglichkeitsprüfung und eine fehlende wasserrechtliche Erlaubnis, so der Gerichtssprecher.