Umwelt Borkenkäfer in Wäldern des Freistaats stark reduziert

Regensburg (dpa/lby) - Bayerns Wälder sind heuer so gut gegen die Borkenkäferplage gewappnet wie seit langem nicht. Die Ausgangslage sei besser als im gesamten zurückliegenden Jahrzehnt, teilten die Bayerischen Staatsforsten mit. "Wir konnten die Schadholzmengen im Vergleich zu den Vorjahren drastisch reduzieren", erläuterte Vorstand Rudolf Plochmann in Regensburg. Durch günstige Witterungsbedingungen und das große Engagement der Beschäftigten habe die Ausgangspopulation an Borkenkäfern deutlich gesenkt werden können.