Umwelt Borkenkäfer in Wäldern des Freistaats stark reduziert

Die Staatsforsten hatten in den vergangenen Jahren systematisch versucht, möglichst sämtliche Käferbäume aus dem Wald zu bringen. "Das Suchen und Finden in den Herbst- und Wintermonaten ist enorm wichtig, da die Borkenkäfer zu einem großen Teil unter der Rinde der Bäume und nicht im Boden überwintern", schilderte Plochmann. Wenn die Rinde herunterfalle, wanderten die Borkenkäfer in den Boden und seien nicht mehr greifbar.